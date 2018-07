Polícia fecha prostíbulo de luxo no Guarujá-SP

Após receberem denúncias da associação de moradores do bairro, os investigadores da Delegacia Sede do Guarujá foram até o local no último dia 8, porém a ocorrência só foi divulgada essa semana. O prostíbulo funcionava em uma casa térrea com piscina e três dormitórios, sendo uma suíte, construída em um terreno amplo. Logo na entrada do imóvel há um bar.

No momento da chegada da polícia, às 21h de uma sexta-feira, também estavam lá cinco mulheres: Andrezza, de 30 anos; Roseli, de 27 anos; Cecília e Lanuza, de 18 anos; e A.F., de 17 anos; além de um segurança de 36 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, as moças admitiram que estavam na casa para realizar programas amorosos e inicialmente afirmaram que a dona do estabelecimento, a comerciante Edna Santos Roseira, de 45 anos, não recebia nenhuma vantagem por proporcionar o local para os encontros. Porém, depois elas confessaram aos policiais que ficavam com R$ 60 e davam R$ 100 para a casa a cada programa realizado.

Edna foi autuada pelo crime de exploração sexual e encaminhada a cadeia pública anexa ao 2º Distrito Policial de Santos, onde permanece detida. As quatro moças maiores de 18 anos foram dispensadas e a menor de 17 anos foi encaminhada ao Conselho Tutelar.

De acordo com o chefe dos investigadores do Guarujá, Paulo Sergio Carvalhal de Lima, o prostíbulo estava funcionando há cerca de dois meses. "Estamos sempre trabalhando para combater a exploração sexual e a prostituição infantil no Guarujá e quem tiver alguma suspeita de casas como essa pode procurar a delegacia que vamos apurar", afirmou.