Polícia fecha rádios suspeitas de afetar Congonhas

Segundo o que técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disseram ao delegado da 4ª Delegacia Seccional Norte do Setor de Investigações Gerais (SIG), César Camargo, o sinal do transmissor de alta potência chegava até a cidade Taubaté, no Vale do Paraíba. "Não quisemos esperar amanhecer. Nossa preocupação era inclusive com o aeroporto de Congonhas", disse o delegado. Segundo a polícia, foram as informações apuradas pela Anatel com o aeroporto que permitiram a localização do transmissor. Ninguém foi detido.

Ainda ontem, no Parque Savoy City, região de São Mateus, na zona leste da capital paulista, a Polícia Civil estourou uma rádio pirata e apreendeu uma antena e um transmissor. Segundo os policiais do 49º Distrito Policial (DP), que estiveram no local, a rádio também tem participação nos problemas ocorridos em Congonhas.

Paulo Sérgio Bezerra, de 39 anos, dono da rádio, cuja antena e transmissor foram instalados numa casa alugada, não foi detido em flagrante pois está internado no Hospital Geral de São Mateus, onde passou por uma cirurgia. O estúdio da rádio foi montado no porão de um salão de cabeleireiros. O proprietário da casa alugada disse à polícia que pediu por várias vezes a Paulo que fosse retirada a antena, mas o inquilino não o fez.