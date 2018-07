Polícia Federal apreende 16,5 quilos de crack no RN

De acordo com a PF, durante a revista, mesmo com toda a documentação regular, o jovem estava muito nervoso, afirmando que vinha de Natal e tinha como destino a sua residência, no bairro do Cordeiro, em Recife, porém, não justificou com clareza a razão da viagem.

Com isso, os agentes resolveram fazer uma revista no interior do automóvel e na busca encontraram camuflados no forro lateral traseiro, 15 pacotes de crack.

Preso em flagrante e imediatamente conduzido para a sede da Superintendência da PF, onde encontra-se custodiado à disposição da Justiça, o suspeito, no momento da autuação negou-se a responder a qualquer pergunta, invocando o direito constitucional de permanecer calado e só falar em Juízo.

Essa foi a segunda apreensão de crack que a PF fez este ano no Rio Grande do Norte. A primeira aconteceu há duas semanas no apartamento de uma universitária em Ponta Negra. O total apreendido já chega a 18,9 quilos.