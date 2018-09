Polícia Federal apreende 160 kg de drogas em Curitiba A Polícia Federal apreendeu 150 kg de maconha e 10 kg de cocaína na manhã de hoje em Curitiba, Paraná. A droga estava com dois homens, que foram presos. Com eles os agentes encontraram ainda R$ 50 mil em dinheiro e dois veículos. O entorpecente, os veículos e os presos foram levados para a sede da PF no Paraná.