Polícia Federal começa a ouvir presos na Lava Jato

Policiais ainda procuram outras cinco pessoas, uma delas com prisão preventiva decretada e quatro com prisão temporária. Segundo a polícia federal, eles podem ser presos a qualquer momento.

Os 16 detidos ontem chegaram às 4h20 de hoje ao aeroporto de Curitiba. O avião com os presos saiu de Brasília, passou por São Paulo para depois fazer uma escala no Rio de Janeiro. A previsão era que os presos chegassem entre 19h e 20h ao Paraná, mas uma pane deteve o avião no Rio até a madrugada de hoje.

A polícia não divulga os nomes dos detidos nem dos foragidos. Os depoimentos deveriam começar às 10 horas, mas devem atrasar devido à chegada tardia dos presos à Superintendência da Polícia Federal no Paraná.

Os presos estão separados em celas com três ou quatro pessoas, e permanecem sob custódia na própria PF até o fim dos depoimentos. Depois, aguardam decisão da justiça sobre uma possível transferência para unidades prisionais.