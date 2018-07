Polícia Federal embarga 359 áreas na Amazônia em três meses

As operações da Polícia Federal na Amazônia registraram, desde fevereiro, 359 áreas embargadas, totalizando 63 mil hectares. Além disso, no período, as multas aplicadas somaram R$ 361 milhões e 79,3 mil metros cúbicos de madeira em tora e 26, 7 metros cúbicos de madeira nas serrarias foram apreendidos na Amazônia, segundo a Agência Brasil. Veja Também: Incra cancela títulos de terra de empresário sueco na Amazônia É quase impossível impor regras na Amazônia, diz 'Economist' Ações diárias que salvam o planeta Acompanhe a trajetória do desmatamento na Amazônia; abril teve mais desmate Leia a edição online da Revista da Amazônia Fórum: é possível salvar a floresta amazônica? Os dados foram apresentados hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, e pelo diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa. O levantamento é resultado das operações Arco de Fogo, da PF, e Guardiões da Floresta, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). A reunião de hoje de Carlos Minc com o diretor da PF serviu, segundo o ministro do Meio Ambiente, para definir ações de continuidade no combate ao desmatamento na Amazônia. De acordo com o ministro, com o início do período de estiagem na região, aumentam as ocorrências de retirada de madeira da floresta.