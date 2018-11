Polícia Federal faz paralisação por reajuste salarial

Somente as pessoas com agendamento prévio foram atendidas na maioria dos postos. Durante a paralisação, a categoria manteve somente os plantões e a custódia de presos. Os serviços que ficaram prejudicados com a greve são: emissão de passaporte, emissão de porte de arma, fiscalizações e investigações.

A federação ainda não tem um balanço sobre a adesão da paralisação, mas um levantamento deve ser divulgado até o fim do dia. Caso as reivindicações não sejam atendidas, os policiais prometem voltar a suspender as atividades por 48 horas, a partir do dia 28.