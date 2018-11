Polícia Federal prende 17 acusados de clonar cartões A Polícia Federal (PF) de São Paulo realiza hoje uma operação para desarticular uma quadrilha especializada na clonagem de cartões. Segundo a corporação, 17 pessoas já foram presas, entre elas um tenente do Exército. Também foram expedidos 34 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Santa Catarina e Distrito Federal. As investigações, que duraram nove meses, apontam que a quadrilha pode ter fraudado cerca de R$ 3 milhões com a clonagem de cartões apenas durante esse período.