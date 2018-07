Polícia Federal prende 30 acusados de tráfico no RS A Polícia Federal (PF) prendeu hoje preventivamente 30 adultos e apreendeu dois menores acusados de participação em quadrilha de tráfico de drogas que agia no Rio Grande do Sul. Na mesma operação, denominada Vezeiro, também foram cumpridos sete mandados de prisão temporária contra supostos participantes do esquema, que foram ouvidos e liberados. Três mandados de prisão preventiva não foram cumpridos. Dois suspeitos estão foragidos. O terceiro está preso no Uruguai por crime cometido naquele país.