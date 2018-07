Polícia Federal prende 6 por crimes ambientais no RS

Os acusados serão indiciados por falsificação de selo ou sinal público, formação de quadrilha, caça de animal silvestre e maus tratos a animais e, se forem condenados pela Justiça, podem pegar penas que, somadas, chegam a 11 anos de prisão.

Participantes do grupo eram cadastrados no Ibama como "criadores amadorísticos", condição na qual retiravam anilhas do Ibama para identificar as aves nascidas em cativeiro e mantê-las sob seus cuidados. Mas as peças eram clonadas e suas cópias colocadas nas pernas de aves aprisionadas em seu habitat para que passassem como criadas em cativeiro. No comércio clandestino, pássaros considerados bons de cantoria, capazes de vencer concursos, chegam a ser vendidos por R$ 50 mil.