Polícia Federal prende grupo que caçava onças em MT

Os integrantes levavam turistas para matar onças e cobravam até US$ 1,5 mil por dia de caçada. O grupo portava armas e munições de diversos calibres.

Antônio Teodoro Melo Neto, de 71 anos, o Tonho da Onça, foi apontado como o coordenador dos safáris. A identificação foi feita na delegacia da Polícia Federal de Corumbá. Tonho conseguiu fugir.

Em 1990, Tonho jurou ter deixado a vida de caçador - ele estima ter abatido mais de 600 onças ao longo de sua vida - e começou a trabalhar com os fiscais do Ibama, ajudando na localização dos felinos para fixação de aparelhos de monitoramento. Em 2008, o Ibama constatou o desaparecimento de animais monitorados e abriu sindicância para apurar o caso, que resultou na Operação Jaguar da PF.

O organizador dos safáris é Eliseu Augusto Sicoli, segundo a PF, cirurgião-dentista e professor titular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Contratou Tonho da Onça para coordenar as caçadas. "Ele (Eliseu) disse que o seu arsenal é maior que o da delegacia onde ele está", disse o delegado da PF em Corumbá, Paulo Machado Nomoto.

URBANISMO

Ambientalistas lançam Cidades Sustentáveis

Foi lançada ontem em São Paulo a Plataforma Cidades Sustentáveis, que reuniu ambientalistas, planejadores e candidatos ao governo do Estado de São Paulo e ao Senado para discutir a inclusão da sustentabilidade na agenda política das eleições 2010. Candidatos presentes - entre eles Romeu Tuma (candidato à reeleição no Senado pelo PTB), Aloizio Mercadante (candidato do PT ao governo do Estado) e Ricardo Young (candidato do PV ao Senado) - assinaram carta-compromisso com itens sobre gestão para a sustentabilidade, bens comuns naturais, consumo responsável e planejamento urbano. A carta já foi assinada por nove candidatos paulistas (ao governo do Estado e ao Senado). "Qualquer proposta de desenvolvimento sustentável tem de passar pelo desenvolvimento político, pelo planejamento e pela gestão", diz Maurício Broinizi Pereira, coordenador executivo do Movimento Nossa São Paulo, que lançou a plataforma. Junto com a carta, foram expostas 73 iniciativas de boas práticas ambientais em vários continentes.