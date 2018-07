Policia fere um suspeito prende três em favela do Rio Um homem foi baleado e três foram presos na manhã de hoje em uma operação da Delegacia de Combate às Drogas e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) no Morro do Dendê, no Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Civil, cerca de cem policiais participam da ação, cujo principal objetivo é prender o suposto chefe do tráfico local, conhecido como "Fernandinho".