Polícia filipina admite falha no resgate de reféns em Ônibus As Filipinas admitiram nesta terça-feira ter falhado em um operação contra um sequestro de ônibus, no qual oito turistas morreram. O incidente é motivo de pressão sobre o atual presidente, Benigno Aquino, para tirar o país de anos de má administração e decadência.