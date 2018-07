Polícia fiscaliza postos de combustíveis no RJ A Polícia Civil desencadeou hoje no Rio de Janeiro a operação Posto Legal, que visa fiscalizar oito postos de combustíveis no bairro da Tijuca, na zona norte do Estado. Os agentes verificam fraudes na bomba de combustível e na qualidade do produto. A ação também tem por objetivo apurar crime de furto de água, gás e luz.