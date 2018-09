Polícia francesa anuncia prisão de 'número um' da ETA

Autoridades francesas e espanholas anunciaram a prisão do suposto "número um" do grupo separatista basco ETA em uma ação na cidade de Bordeaux. Francisco Javier Lopez Pena, ou "Thierry", descrito pelo Ministério do Interior francês como "uma figura histórica" dentro do grupo separatista e pelas autoridades espanholas como o principal líderes do grupo, foi preso na noite de terça para quarta-feira, 21, em um apartamento na cidade do sudoeste da França. Na operação, foram presas quatro pessoas - três homens e uma mulher. A polícia também apreendeu pistolas e um computador. Lopez Pena estava foragido há mais de 20 anos e acredita-se que, nos últimos dois anos, tenha assumido a responsabilidade pela estratégia política do ETA. Quatro pessoas foram mortas em atentados atribuídos ao grupo desde dezembro passado, o mais recente deles na última semana, quando um policial morreu em um ataque contra um quartel policial na região basca. A ETA também foi responsabilizada pelo assassinato de um político local durante a campanha eleitoral de março passado. Em março de 2006, o grupo anunciou um cessar-fogo permanente que durou só até junho, depois que as negociações secretas com o governo socialista espanhol foram interrompidas. As autoridades espanholas estão sendo vistas pelas autoridades espanholas como uma vitória na luta contra o terror. O ministro do Interior, Alfredo Pérez Rubacalba, cancelou parte de sua visita à África para ajudar a supervisionar a operação policial. Nos últimos 40 anos, mais de 800 pessoas morreram em ações do ETA. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.