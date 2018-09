Polícia húngara toma controle de firma por vazamento tóxico

O primeiro-ministro Viktor Orban atribuiu a "negligência humana" o vazamento de lodo tóxico vermelho de um reservatório da usina de óxido de alumínio da MAL Zrt que matou oito pessoas na semana passada e anunciou que o governo assumiria o controle da empresa.

"A segurança em todas as instalações húngaras da MAL Zrt passou para o cargo a polícia. E assumimos o controle do sistema de tecnologia de informação da companhia", disse o comissário de desastres, Gyorgy Bakondi, em coletiva de imprensa.

Bakondi revelou que a polícia revistou o escritório da empresa em Budapeste e que a autoridade tributária APEH ordenou uma vistoria completa da empresa.

O comissário disse que se reunirá com membros do conselho da MAL Zrt ainda na terça-feira para discutir os próximos passos. O governo vai decidir na quarta-feira se é possível reiniciar a produção na usina com segurança. Se sim, a produção pode ser reiniciada até o fim de semana.

Bakondi disse que as autoridades estão investigando se o nível de lodo tóxico no reservatório que se rompeu estava acima do limite legal.

As autoridades também estão vistoriando instalações semelhantes em outros lugares do país, mas ainda não constataram irregularidades que justificariam a tomada de medidas imediatas.

Orban disse na segunda-feira que o governo vai nomear um comissário para assumir controle da MAL e administrar os bens da empresa. Em seguida o Parlamento aprovou uma lei autorizando o Estado a assumir a MAL Zrt.

Um milhão de metros cúbicos de lodo vermelho letal vazaram do reservatório na segunda-feira da semana passada, inundando três povoados locais e poluindo rios, incluindo um afluente do Danúbio.

Equipes de desastre se apressaram para concluir a construção de uma barreira de emergência para evitar um segundo vazamento do subproduto da produção de óxido de alumínio do reservatório de lodo.

(Reportagem de Gergely Szakacs)