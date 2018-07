Polícia identifica acusados da morte de policial no Rio A Polícia Civil do Rio identificou, nesta terça-feira, dois suspeitos do assassinato de um policial federal aposentado, durante uma tentativa de assalto, na zona norte do Estado, na manhã do último domingo, 23. A prisão da dupla foi decretada e agentes da Divisão de Homicídios buscam os acusados.