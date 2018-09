Polícia identifica agressores de jovem em hospital de SP Os quatro jovens que agrediram um rapaz de 23 anos dentro de um pronto-socorro de Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo, foram identificados pela Polícia Civil. A agressão foi filmada pelas câmeras de segurança do local, na última quinta-feira, 14. O vídeo mostra o jovem sendo espancado. Ele levou socos e chutes em vária partes do corpo, principalmente na cabeça. Após a agressão, ele foi internado e agora está se recuperando.