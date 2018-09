Polícia identifica dois suspeitos do assalto à Tiffany A Polícia Civil identificou dois suspeitos de terem participado do assalto à joalheria Tiffany, no Shopping Cidade Jardim, zona sul de São Paulo, no último dia 16. O marceneiro Reginaldo Antônio da Silva, o Do Beiço, de 33 anos, e o motoboy Anderson José da Silva, de 30, fugitivo do presídio de Franco da Rocha, estão sendo procurados pela polícia.