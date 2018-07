Polícia identifica exterminador de cães em Sorocaba

As imagens mostram o suspeito jogando algum tipo de alimento para um cãozinho que está na rua. O animal ingere a comida e em seguida começa a passar mal e se deita na calçada. Logo depois, a dona sai de casa e encontra o cão agonizando.

Em outra gravação, o mesmo homem aparece caminhando pela rua e, depois de olhar para os lagos, saca algo do bolso e joga por uma fresta do portão no quintal do vizinho. Na residência, um dos cães morreu envenenado. Restos de pão de queijo recolhidos pelo dono do imóvel continham veneno para rato conhecido como "chumbinho", de venda proibida no comércio.

As imagens foram feitas pela câmera instalada pelo morador Hamilton de Melo, inconformado com a morte por envenenamento de uma de suas cachorras. Ele gastou R$ 950 no sistema.

Moradores revoltados foram à casa do suspeito, mas ele deixou o local. A um vizinho, o homem teria se queixado dos latidos dos cães que o impediam de dormir à noite. O delegado da Polícia Civil Wilson Negrão informou que o homem suspeito de estar exterminando os cães será intimado a prestar depoimento.

A Lei dos Crimes Ambientais pune com detenção de três meses a um ano a pessoa que pratica maus tratos ou abusos contra animais. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a venda ou compra do raticida conhecido como "chumbinho", produto altamente tóxico, está proibida em território nacional.