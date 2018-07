Polícia identifica homem acusado de estuprar 15 no Rio

Policiais da 30.ª Delegacia de Polícia prenderam no mês passado um homem acusado de roubar, estuprar e praticar atentado violento ao pudor contra pelo menos 15 mulheres no último ano. Ubirajara Macena de Souza, de 35 anos, foi reconhecido por vítimas que prestaram queixas em unidades policiais de diferentes pontos das zonas norte e oeste da cidade, como a Tijuca, Madureira, Campinho e Marechal Hermes. Segundo o titular da 30.ª DP, delegado Hércules Nascimento, Macena de Souza foi preso horas depois de abusar de uma jovem que conseguiu memorizar a placa do carro que ele usava. A moça contou na delegacia que foi abordada por ele em uma rua em Marechal Hermes com uma arma. Ele obrigou que ela entrasse em seu Gol branco e usou o cartão bancário dela para pagar a gasolina do carro (cerca de R$ 20) e sacou em um banco R$ 60. "Depois, ele a levou para uma rua deserta atrás do Madureira Shopping e abusou dela. Só que, mesmo com medo e ameaçada por uma arma, ela conseguiu decorar a placa do carro. Fizemos o rastreamento e ele era o quarto ou quinto que havia comprado o carro. Conseguimos prendê-lo, a foto dele foi para o sistema e, com o tempo, várias mulheres começaram a vir aqui e a outras delegacias para reconhecê-lo", contou Nascimento. O delegado explicou que a forma de agir era sempre parecida, ele usava uma arma para intimidar as vítimas, roubava seus pertences e depois estuprava. Ubirajara não tinha antecedentes criminais e não foi encontrado armado. Ele morava em Oswaldo Cruz, na zona norte. De acordo com Nascimento, alegou ser metalúrgico desempregado e negou os crimes. Depois de a foto dele aparecer em programas de televisão e jornais, outras mulheres passaram a procurar delegacias para reconhecê-lo. "É importante deixar claro para essas mulheres, que elas jamais serão vistas por ele no reconhecimento, que é feito através de um vidro especial. É muito importante que as vítimas, mesmo assustadas e traumatizadas, procurem a polícia para que ele possa pagar por todos os crimes que cometeu", disse o policial.