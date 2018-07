Polícia identifica ladrão por dentadura

Silvina então chamou a polícia, que, depois de ouvir testemunhas, chegou a uma casa abandonada, onde Jesus se escondeu após o roubo. No local, os policiais encontraram a bolsa, R$ 240,00 e documento de Silvina espalhados pelo chão. "Até então não sabíamos da existência desta dentadura nem ideia de quem havia praticado o roubo", conta o delegado César Aparecido Martins.

Mas no dia seguinte, Silvina e o marido, o motorista Domingos Ferreira, sentiram falta da chave da casa e do celular. Domingo foi à casa abandonada e em vez da chave e do celular, encontrou apenas uma dentadura. "Não tive dúvidas e percebi que aquela dentadura era do ladrão e na hora me veio à cabeça o conto da Cinderela", disse. Assim como o rei que usou o sapato para chegar à amada, Domingos, que é muito conhecido na cidade, usou a dentadura para chegar ao autor do roubo.

Desde o dia 3 de agosto ele procurava o dono do aparelho dentário, até chegar a ele no dia 11. Jesus chegou a dizer que havia perdido a dentadura durante uma briga, mas com a chegada dos policiais, ele não resistiu. "Quando colocamos a dentadura na boca dele, o aparelho se encaixou certinho e não teve jeito de ele negar a autoria do roubo, que ele disse que nem se lembrava por estava sob efeito de droga", conta o delegado Martins.

Jesus também disse que não sabia como havia perdido a dentadura. "Ele devia estar num ataque nóia (efeito da droga) e acabou perdendo a dentadura. De tanto mexer com a boca, a próteses caiu", suspeita Martins, que por não haver flagrante não pôde prender Jesus, mas o indiciou em roubo. O dinheiro que estava na bolsa possivelmente foi usado para comprar drogas. Usuário de crack, foi a primeira passagem de Jesus pela polícia.