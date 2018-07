Polícia identifica mais 6 pessoas envolvidas em tumulto

SÃO PAULO - O delegado chefe da Divisão de Portos, Aeroportos e Proteção ao Turista, Mauro Marcelo e Silva, disse hoje que a polícia já identificou mais seis pessoas supostamente envolvidas no tumulto ocorrido ontem na apuração do resultado das escolas de samba de São Paulo. Ontem, dois envolvidos no episódio foram presos edois envolvidos no episódio foram presos e indiciados por crime de danos ao patrimônio público e supressão de documento indiciados por crime de danos ao patrimônio público e supressão de documento. De acordo com o delegado, não há ainda como afirmar se essas pessoas têm ligação direta com as escolas de samba.

Mauro e Silva disse que há imagens claras de que pode ter ocorrido uma espécie de planejamento - não se sabe com qual antecedência - desses atos de vandalismo. "Há imagens claras de dirigentes conversando e se dirigindo alguns minutos antes (da invasão) para os portões. Essas pessoas são os atores que estavam envolvidos diretamente no episódio", reiterou. Essas pessoas, disse o delegado, vão sofrer penas do ponto de vista criminal, na medida de suas participações. "Estamos analisando com muito cuidado para dar ao poder judiciário a conduta individualizada de cada um de seus atores."

O delegado disse também que a Polícia Civil tem mais alguns dias para concluir o inquérito e que um relatório será feito para o Ministério Público e para o poder Judiciário. Ele acredita, ainda, que muito provavelmente a Prefeitura vai requerer uma cópia deste relatório para servir de base para o questionamento à liga das escolas de samba e exigir eventuais punições.