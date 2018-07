Polícia identifica novas vítimas de trote violento em SP A Polícia Civil identificou mais duas vítimas do trote que causou queimaduras em estudantes da Fundação de Educação e Cultura (Funec) de Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo. Uma delas, a estudante Priscila Callado Soares, de 20 anos foi ouvida na noite de ontem. A outra é o estudante Adrian Carlos da Silva de Souza, de 20 anos, que deve ser ouvido na segunda-feira, dia em que os dois passarão por exames de corpo de delito para verificar a gravidade dos ferimentos. Priscila teve queimaduras nas costas e Adrian, na barriga. O delegado Gervásio Favaro, responsável pelas investigações, disse que Priscila e Adrian foram atacados quando estavam brincando na ''fila do elefantinho'', a mesma em que J.S.R., 17 anos, participava quando foi queimada por um produto químico supostamente despejado por uma aluna do segundo ano do curso de Pedagogia. Segundo o delegado, os dois apontaram a mesma estudante como autora das queimaduras, no entanto não acredita que ela tenha atuado sozinha. "Estamos procurando coautores desses crimes. É possível que ela tenha sido incentivada por outros alunos e estamos atrás deles", afirmou o delegado. Favaro disse ainda que vai ouvir a estudante acusada somente no final do processo, assim como a diretoria da fundação. No entanto, ele não acredita que possa haver responsabilidade da escola. "Porém, se ficar comprovado que houve omissão ou participação nos crimes, os responsáveis da escola também poderão ser punidos." Segundo o delegado, o laudo da estudante Priscila Vieira Muniz, de 18 anos, que está grávida de três meses e que foi a mais atingida pelas queimaduras (costas, coxas, braço e nádegas), apresentou conclusão "indeterminada", por isso, ela deverá passar por novos exames no dia 10 de março para saber se as lesões foram graves ou leves.