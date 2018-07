Polícia identifica suspeito de matar feirante em SP

O acusado, Rafael Pereira Henrique, de 18 anos, segundo a polícia, está foragido. Os policiais conseguiram apurar a identidade ouvindo moradores do Jardim Tatiana, bairro onde ocorreu o crime. Na casa do suspeito, na Vila dos Protestantes, a polícia apreendeu a moto usada na fuga, as roupas que ele usava no momento do crime, um tijolo de maconha e dois revólveres. O homem que dava cobertura a Rafael durante o assalto não tinha sido identificado até o início da noite de hoje.