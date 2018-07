Polícia identifica suspeito de matar jovem com jet ski O delegado assistente do município do litoral paulista do Guarujá, Luiz Ricardo Lara Dias Junior, disse hoje que o condutor do jet ski que atropelou o estudante Denis Vieira da Silva vai se apresentar à polícia assim que terminar o período das festas de fim de ano. "Ele já foi notificado e identificado e se dispôs a vir à delegacia, mas até por conta de compromissos do seu advogado, virá apenas na semana que vem", disse. Morador da zona leste de São Paulo, o estudante morreu na segunda-feira após acidente entre dois jet skis na praia da Enseada, no Guarujá. Ele pilotava uma das embarcações na área próxima ao Canto do Tortuga. Os dois jet skis pertenciam a Clayton Álvares, mas não era ele quem pilotava o outro equipamento. O delegado afirmou que de acordo com os depoimentos colhidos, a morte foi resultado de um acidente e até agora não há nenhum indício de que tenha havido um crime doloso (com a intenção de matar). "O outro condutor estava no enterro do Denis, eles eram colegas e informalmente ele disse que não fugiu, apenas que ficou abalado com o acidente e foi levado para casa pelos amigos", afirmou o delegado.