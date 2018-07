Polícia identifica suspeito de matar PM na Rocinha

Cerca de 150 agentes da Polícia Militar estão na Favela da Rocinha investigando a morte de Cavalcante que aconteceu na madrugada desta quarta-feira, após um suspeito ter sido abordado por um grupo de patrulhamento da região. Conforme a polícia informa, um documento de identificação, no nome de Edilson Tenório de Araújo, foi encontrado próximo ao local do crime.

Araújo é procurado como suspeito de ter efetuado o disparo que atingiu o agente no ombro esquerdo e causado sua morte. A busca continua na região, afirmou a assessoria da PM. O corpo do cabo morto será enterrado às 10 horas de quinta-feira, 5, com honras militares, no Cemitério Jardim da Saudade.