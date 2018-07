Polícia identifica suspeitos de agredir casal francês A delegada titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltura) de Salvador, Marita Souza, afirmou hoje que a política identificou três suspeitos de ter assaltado e agredido o casal francês Michele Caudre, de 64 anos, e Jean Maxime, de 62. "Identificamos três suspeitos, que já praticaram outros roubos na região", afirmou Marita. "Agora, intensificamos as buscas para localizar os assaltantes." Michele e Maxime foram atacados no sábado, no barco em que viajavam, na Ilha de Itaparica (BA), e receberam hoje alta do Hospital Roberto Santos, em Salvador. O caso mais grave é de Maxime, que sofreu uma fratura na mandíbula e ainda precisa ser operado, mas pode aguardar a cirurgia descansando fora do hospital.