Polícia identifica suspeitos na morte de delegado do PR A Secretaria da Segurança Pública do Paraná informou hoje que a polícia identificou mais três suspeitos do assassinato do delegado de Pontal do Paraná José Antônio Zuba de Oliva, de 47 anos, morto em uma emboscada ontem no litoral paranaense. Ontem, foi preso Francisco Diego Vidal Coutinho, de 20 anos, fugitivo do 63.º Distrito Policial (DP) de Niterói (RJ).