Polícia identifica um dos suspeitos de matar Vanessa

O retrato falado do segundo acusado do crime já havia sido divulgado ontem. Segundo a Polícia Civil, o segundo suspeito seria uma pessoa que já conhecia a vítima. O corpo de Vanessa foi encontrado por volta das 18 horas de domingo em um matagal. Ao lado do corpo foram encontradas dois preservativos - um usado e outro, não. Uma moradora da região disse que viu quando o veículo foi deixado no local por um homem.

Vanessa desapareceu no sábado, quando saiu pela manhã da casa de seu noivo em Barueri. Ela iria encontrar três amigas em Carapicuíba, de onde seguiriam para um curso no bairro do Jaguaré, na zona oeste de São Paulo. O carro que a jovem usava foi encontrado abandonado em Vargem Grande Paulista pela Polícia Militar, na manhã de sábado.