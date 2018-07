Polícia indicia 2 bombeiros acusados de furto no Rio A Polícia Civil do Rio indiciou nesta quarta-feira dois bombeiros acusados de furto de um telefone celular e um computador durante o combate a um incêndio num edifício de 10 andares na Avenida Delfim Moreira, na praia do Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, no dia 28 de setembro.