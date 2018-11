Polícia indicia 2 por mortes em queda de elevador em SP O titular da 1º Delegacia de Polícia de Ribeirão Preto, Luiz Geraldo Dias, encerrou hoje o inquérito e indiciou duas pessoas pelas mortes de dois funcionários que trabalhavam na manutenção e troca de cabos do elevador do Edifício Garagem Everest, no centro da cidade paulista, no dia 2 deste mês. O engenheiro da empresa Atlas Schindler, Marcelo Seixas Castro, e o dono da AT Serviços, de São Paulo, Altair Gomes de Oliveira, foram indiciados por homicídio duplamente culposo (sem intenção de matar), que prevê pena de um a três anos de detenção.