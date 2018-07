Polícia indicia 8 taxistas por agressão a colega no Rio Foram indiciados ontem pela Polícia Civil os oito taxistas que se envolveram direta ou indiretamente nas agressões contra o também taxista Kléber Oliveira Rosa, vítima de espancamento ocorrido na madrugada do último dia 7 no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. A vítima foi agredida quando tentava levar três passageiros para a Barra da Tijuca. O espancamento teria sido motivado pelo fato de Kleber não ser da cooperativa autorizada a pegar passageiros no terminal.