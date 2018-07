Polícia indicia dois por naufrágio no Rio Negro-AM A Polícia Civil indiciou ontem o proprietário da embarcação Karolina do Norte, Edson de Souza Júnior, e o comandante da embarcação, Manoel Benício da Rocha, como responsáveis pelo acidente anteontem no Rio Negro, no Amazonas. Um inquérito administrativo para apurar as responsabilidades sobre o naufrágio também foi aberto pela Capitania dos Portos, com prazo de 90 dias para conclusão. O barco tombou com 185 pessoas a bordo. Dois corpos, de Ketlen Silva, de 8 anos, e de Maria Alvarenga, de 71 anos, foram encontrados anteontem presos numa rede e em um banheiro do barco.