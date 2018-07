Polícia indicia dono de arma que matou jovem em SP O manobrista Giovanio Pinheiros dos Santos foi indiciado por homicídio doloso - com intenção de matar. Autor do disparo acidental que matou na terça-feira o adolescente Fabrício Gonçalves de Oliveira, de 15 anos, em um estacionamento em Moema, na zona sul de São Paulo, ele foi ouvido na manhã de hoje no 27º Distrito Policial, no Campo Belo, e liberado em seguida.