Polícia indicia funcionárias de escola do RS por tortura Duas funcionárias de uma escola pública do município de Monte Alegre dos Campos (RS) foram indiciadas pela prática de tortura contra crianças em inquérito que a Polícia Civil de Vacaria encaminhou à Justiça nesta quarta-feira. Em caso de condenação, as servidoras ficarão sujeitas a penas que podem chegar a oito anos de reclusão. Também citada, a diretora poderá responder por omissão. Nesse caso, eventual condenação prevê detenção de até quatro anos.