Polícia indicia nove da Via Campesina

O conflito que deu origem à investigação policial ocorreu no dia 4 de março do ano passado, quando a Brigada Militar despejou cerca de 500 mulheres que haviam ocupado um terreno de quatro hectares da Fazenda Tarumã e arrancado centenas eucaliptos ainda pequenos para protestar contra as plantações que a empresa sueco-finlandesa estava iniciando no sudoeste do Rio Grande do Sul. A ofensiva também era contra projetos no Congresso propondo a redução da faixa de fronteira do Brasil de 150 quilômetros para 50 quilômetros.

A Via Campesina informou que só vai se manifestar sobre o caso durante a semana, depois de seus advogados tomarem conhecimento dos detalhes do inquérito. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.