Policia indicia oito por morte em ponto de ônibus no RS A Polícia Civil indiciou oito pessoas pela morte do estudante Valtair Jardim Oliveira, de 21 anos, por descarga elétrica numa parada de ônibus na Avenida João Pessoa, em Porto Alegre. O delegado Paulo César Jardim afirmou que o choque que matou o jovem quando ele se encostou numa grade de proteção, no dia 14 de abril, não foi fatalidade, mas negligência.