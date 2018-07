Polícia indicia piloto de lancha que afundou em Brasília

Um grupo de 10 pessoas que participava de uma festa em uma casa às margens do Lago Norte foi fazer um passeio e, por volta das 3h30, o barco afundou. Duas pessoas conseguiram se salvar, nadando até as margens do lago, e outras seis pessoas foram socorridas pelos bombeiros. Os corpos de Juliana Queiroz Lira, de 21 anos, e de Liliane Queiroz, de 18 anos, foram encontrados ontem.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o condutor da lancha havia consumido bebida alcoólica. Além disso, havia excesso de passageiros na lancha, que comporta seis pessoas.