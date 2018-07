Polícia indicia quatro por morte de doadora de medula óssea Duas médicas e duas enfermeiras foram indiciadas pela morte da estudante de Enfermagem Luana Neves Ribeiro, de 21 anos, ocorrida no dia 4. A universitária estava no Hospital de Base, em São José do Rio Preto (SP), para doar a medula óssea a uma criança do Rio com leucemia.