Polícia indicia quatro por morte de garota em Ubatuba-SP A Polícia Civil de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, indiciou quatro pessoas pela morte de uma adolescente de 16 anos. A jovem deixou sua casa no dia 11 de março e se hospedou numa pousada no centro da cidade com amigos. Horas depois, ela começou a passar mal e o resgate foi acionado.