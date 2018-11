Polícia indicia segundo acusado de pichar Cristo, no Rio A Polícia Civil confirmou hoje o indiciamento de Edmar Batista de Carvalho, de 24 anos, o segundo acusado de pichar a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Ele foi indiciado por crime ambiental. Ontem, ele se entregou na Delegacia de Meio Ambiente, na zona norte do Rio, onde confessou o crime e repetiu a versão do outro acusado, de que o ato foi um protesto.