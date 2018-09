Polícia indicia três por morte em frente a boate no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul concluiu hoje o inquérito sobre o assassinato de um jovem em frente a uma casa noturna em Porto Alegre. No dia 6 de junho deste ano, um estudante de 27 anos foi agredido e baleado na cabeça por um dos seguranças do estabelecimento. Ele morreu no local. Outro jovem teve ferimentos graves após ter sido espancado. As vítimas saíram da boate e foram abordadas cerca de 300 metros do local por seguranças da casa. O crime aconteceu depois que os dois amigos se envolveram em uma briga dentro da casa noturna.