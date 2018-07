Polícia indiciará condutor de ônibus que caiu de viaduto

Laudo do Instituto de Criminalística (IC) concluiu que o veículo estava a 56 quilômetros por hora quando despencou do Viaduto Miguel Vicente Cury. A velocidade permitida era de 30 km/h, afirmou a polícia. Chovia forte no momento do acidente, às 5h40, quando o motorista da linha 1.17 (DICs-Rótula) não conseguiu fazer a curva e avançou contra a defensa do viaduto. O ônibus caiu numa rua, ao lado do Terminal Central da cidade. Parte da composição caiu sobre um carro em que estavam dois ocupantes, mas eles não foram atingidos.

Para a polícia, o motorista, que não teve o nome divulgado, afirmou que o coletivo derrapou e que não estava acima do limite de velocidade. O delegado Renato de Almeida Vilar, que conduz o inquérito, deve concluir o caso na próxima semana. A vítima que morreu, o porteiro José Antônio da Silva, de 45 anos, era um dos cerca de 40 passageiros do ônibus que despencou, e foi jogado para fora do veículo no acidente. A VB Turismo não foi localizada para comentar o caso. A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) afirmou que não havia sido comunicada da decisão.