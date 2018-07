Polícia indiciará três suspeitos por morte de Bernardo Os três suspeitos de envolvimento com o assassinato do menino Bernardo Boldrini serão indiciados por homicídio, mas a Polícia Civil ainda não estabeleceu qual foi a responsabilidade de cada um na execução do suposto plano, na omissão de informações e na ocultação do cadáver. Fontes ligadas à investigação confirmam que "há elementos de crime triplamente qualificado", ressalvando, no entanto, que falta definir se essa acusação será feita contra todos ou contra parte dos acusados.