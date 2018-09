Polícia inicia implantação de nova UPP no Rio de Janeiro Cerca de 175 policiais deram início nesta manhã a mais uma etapa do projeto de implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro. Desta vez, o projeto está sendo implantado no Morro dos Macacos e nas comunidades conhecidas como Pau da Bandeira e Parque Vila Isabel, que juntas vão formar a primeira UPP do complexo de favelas do Morro dos Macacos e a 13ª UPP do Estado.