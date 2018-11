Polícia instaura inquérito após arrastão no metrô do Rio A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou hoje inquérito policial para apurar um arrastão na noite de ontem em uma composição da Linha 1 (General Osório/Saens Peña) do metrô. Houve pânico nos vagões, e o tráfego dos trens chegou a ser interrompido. Os criminosos levaram mochilas, celulares e carteiras dos passageiros. O assalto ocorreu entre as estações Praça Onze e Estácio.