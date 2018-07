Polícia intima testemunhas do tiroteio em boate do RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul vai tomar depoimentos de pelo menos 25 testemunhas do tiroteio ocorrido dentro da Stuttgart Cervejaria e Danceteria na madrugada de segunda-feira, dia 3. O conflito provocou pânico entre as 300 pessoas que se divertiam no local e deixou o saldo de um morto e 15 feridos.