Polícia invade casa e libera reféns na zona leste de SP A Polícia invadiu por volta das 14h15 a residência onde três pessoas eram mantidas reféns desde as 6 horas da manhã, no Jardim Helena, região de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as vítimas, um adulto e duas crianças, foram libertadas sem ferimentos.