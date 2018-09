Polícia investiga ação de PM em morte de traficante

Divulgado na sexta-feira, o vídeo "Fallet nem viu de onde veio" parece filmado em um dos últimos andares do prédio abandonado do Hospital IV Centenário, em Santa Teresa, cuja vista dos fundos é para o acesso ao morro. As vozes de pelo menos três homens são identificadas. Após o disparo, o atirador fala "Que delícia! Peguei Mané". Após a morte do traficante, no mesmo dia, a fachada do prédio foi metralhada. No local, um policial militar ficava de plantão para evitar invasões ao prédio, desocupado há três anos. O 1º Batalhão de Polícia Militar do Estácio negou qualquer incursão da PM na favela naquele dia.

O traficante morto era Alex Martiniano da Silva, de 31 anos, gerente do tráfico no Fallet. Ele tinha oito anotações criminais, entre elas um homicídio, receptação de produtos roubados, porte ilegal de arma e pelo menos três passagens por três por tráfico de drogas. De acordo com delegado titular da 7ª DP, Ricardo Codeceira Lopes, oficialmente constaria no inquérito da morte dele que o criminoso foi deixado por comparsas ferido na porta do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio, após ter sido baleado no tórax, no Morro do Fallet. O laudo cadavérico aponta que ele chegou a ser operado, mas não resistiu e morreu no centro cirúrgico.

"Sabíamos apenas que o traficante tinha sido baleado na comunidade, sem maiores esclarecimentos. O que vi na imagem foi um homicídio. A identificação do traficante já está confirmada. Sobre o autor do disparo, nenhuma hipótese está descartada, mas seria leviano especular", disse o delegado, que assistiu hoje o vídeo pela primeira vez. Ele não descarta a realização de uma reconstituição para saber com exatidão de onde partiu o disparo.

O vídeo foi divulgado na sexta-feira por um homem que se identifica no YouTube como Fernando Cansado, de 24 anos. Além da filmagem, a outra atividade dele no site é um comentário sobre a morte de um assaltante, que mantinha uma mulher como refém. O delegado informou que também investigará os autores da filmagem e da divulgação do filme.